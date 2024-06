Economia Concurso federal tem vagas abertas para Palmas com salário de R$ 6 mil; veja como se inscrever As inscrições vão até o dia 25 de julho. Além dos cargos no Tocantins, mais de 190 vagas são oferecidas para a sede do Ministério de Pesca e Aquicultura, em Brasília

O concurso público do Ministério da Pesca e Aquicultura está com inscrições abertas e deve selecionar 264 servidores temporários. No Tocantins, duas vagas são disponibilizadas para Palmas, com salário de R$ 6.130. Na capital, os cargos ofertados são para engenharia de pesca ou oceanografia/oceanologia e para profissional de qualquer área de formação. Além d...