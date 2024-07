Economia Concurso dos Correios com salários de até R$ 6,8 mil abre vagas para o Tocantins; veja edital As inscrições começam no dia 7 de agosto e vão até 8 de setembro

Os Correios divulgaram um edital para a contratação de 33 profissionais, além de formação de cadastro reserva. As vagas são para área de medicina e segurança do trabalho e têm salários de até R$ 6,8 mil. Para conferir o edital completo acesse aqui As inscrições começam no dia 7 de agosto e vão até o dia 8 de setembro, no site do Instituto Americano de Desenvolvim...