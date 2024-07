Economia Concurso do TSE Unificado tem nova data para a prova; inscrições acabam nesta quinta (18) São 412 cargos de nível superior, com salários de até R$ 13.994,78

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) alterou a data de realização das provas do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para 8 de dezembro de 2024, de acordo com Diário Oficial da União desta terça-feira (16). As inscrições vão até esta quinta-feira (18) e podem ser realizadas pelo site do Cebraspe. Os valores são de R$ 130 para quem quer concorrer ao car...