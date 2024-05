Estão disponíveis no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), o resultado provisório do concurso público do Quadro da Saúde de Palmas. As informações foram divulgadas pela prefeitura na tarde desta quarta-feira (29), no portal de notícias do município.

Os candidatos podem conferir as listas com os resultados para os cargos de nível médio e superior ao clicar aqui.

Conforme o executivo municipal, também está disponível a convocação dos candidatos aprovados para as etapas de heteroidentificação e perícia médica para pessoas com deficiência (PcD).

O concurso público para a área da Saúde visa o provimento de 927 vagas para posse imediata e 2.317 vagas para formação de cadastro de reserva, distribuídas em nível médio e nível superior.

A realização do concurso é de responsabilidade do Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia de Palmas (IVM), sob orientação da Comissão Especial de Realização dos Concursos Públicos, executada pela Copese da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Calendário de etapas do certame

06 de junho - Prazo para recurso contra resultado das bancas de heteroidentificação e banca de perícia médica com equipe multiprofissional para PCD

12 de junho - Divulgação das respostas aos recursos contra resultado das bancas de heteroidentificação e banca de perícia médica

20 de junho - Homologação do resultado final (data provável)

21 de junho - Publicação do resultado final