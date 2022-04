Economia Concurso do Censo 2022 tem 621,2 mil candidatos aptos para provas no domingo; Tocantins tem 6,1 mil Certame prevê preencher quase 206,9 mil vagas de trabalho temporário em todo o País

O concurso que prevê preencher quase 206,9 mil vagas de trabalho temporário operações do Censo Demográfico 2022 terá a aplicação das provas no domingo, 10. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é responsável pelo Censo, 621,2 mil candidatos tiveram as inscrições confirmadas e poderão fazer os exames no final de semana. No Toc...