Economia Concurso da Caixa terá locais de provas divulgados nesta quarta-feira; confira o cronograma Oportunidades são para Palmas e Araguaína. Ao total são 19 vagas para início imediato no Tocantins e salário inicial de R$ 3,7 mil

Os locais de prova onde os candidatos irão realizar as provas do concurso da Caixa estão previstos para serem divulgados nesta quarta-feira (22). São dois editais de com mais de quatro mil vagas para todo o Brasil. No Tocantins, são 19 vagas de início imediato para quem tem nível médio com salário inicial de R$ 3.762. Também são cinco para formação de cada...