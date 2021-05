Economia Concessionária processa estado para reaver ICMS pago em contas devedoras dos últimos cinco anos Mandado de Segurança da Energisa pede o reconhecimento de que é ilegal cobrar e repassar o valor do imposto ao Fisco na emissão das faturas

Concessionária de serviço público que fornece energia elétrica a mais de 600 mil clientes no Tocantins, a Energisa impetrou um mandado de segurança contra o governo do Tocantins para que a Justiça lhe assegure o direito de reaver os valores recolhidos por ICMS de clientes que deixaram de pagar as contas nos últimos cinco anos. A empresa afirma ser ilegítima a cobr...