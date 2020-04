(Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil/Agência Brasil)

Estadão Conteúdo



A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) garantiu nesta segunda-feira, 6, em nota, que o País tem condições de abastecer sua população com alimentos, diante da pandemia de coronavírus. A estatal cita que a safra de grãos (soja, milho, trigo, arroz e feijão) supera em mais de 100 milhões de toneladas o volume interno consumido de grãos no ano passado.



Em relação aos estoques, a reserva brasileira de grãos é garantida pela rede de armazenagem privada e pela logística interna e externa. "Quem olha o volume dos estoques públicos está vendo uma parte muito pequena do que o País produz e do que o governo faz de ações para garantia do preço mínimo pelos instrumentos de política agrícola e da logística de abastecimento por meio dos programas sociais", explica o presidente da Conab, Guilherme Bastos.



Segundo Bastos, a Conab possui dentro da sua rede de armazenagem 59 estruturas utilizadas como base para a montagem e distribuição de cestas. Para um programa mais extenso, poderá ser montado um esquema de