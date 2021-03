Economia Comprar ovos de Páscoa requer pesquisa para que consumidor não pague caro Procon orienta também que é importante ir às compras com antecedência para evitar aglomerações

No próximo domingo é comemorada a Páscoa, data comemorativa da Igreja Católica que celebra a Ressurreição de Cristo. Além da do significado religioso, a tradição ainda conta com a toca dos ovos de Páscoa. A busca pelos ovos de chocolate costuma movimentar os supermercados, que geralmente fazem a alegria das crianças, mas é preciso atenção na hora da comprar para não c...