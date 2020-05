Economia Companhias aéreas brasileiras passam a cobrar uso de máscaras por passageiros Latam, Gol e Azul exigem que viajante leve sua própria proteção

As companhias aéreas Latam, Gol e Azul passaram a exigir que todos os passageiros usem máscaras durante os voos. O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus nos aviões durante as viagens. De acordo com a assessoria de imprensa da Azul, o uso de máscaras já é obrigatório nos voos da companhia desde terça-feira (5). A partir do próximo domingo (10), ...