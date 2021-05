Economia Companhia aérea oferece teste PCR grátis nos voos entre Brasil e Europa Iniciativa é válida para passagens compradas até 31 de maio, pelo site da TAP ou via agências de viagens, para itinerários partindo do Brasil até 31 de julho

Obrigatório para quem viaja do Brasil para a Europa, o teste PCR para o novo coronavírus vai ser oferecido gratuitamente pela TAP a todos os passageiros com bilhetes da companhia. Os exames podem ser realizados em qualquer uma das 11 cidades em que a empresa opera no país. A iniciativa é válida para passagens compradas até 31 de maio, pelo site da TAP ou via agênci...