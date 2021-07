Economia “Como mãe solteira de três crianças e grávida não é suficiente”, diz jovem sobre auxílio emergencial Samirah Vitorino é uma das 70,6 mil beneficiadas no Tocantins do Bolsa Família que está recebendo o Auxílio Emergencial em virtude da Covid-19

Mãe de três crianças e esperando a quarta, a do lar Samirah Vitorino, de 29 anos, faz parte do universo das mais de 76 mil famílias tocantinenses beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), que tiveram o benefício suspenso, e passaram a receber o Auxílio Emergencial do Governo Federal em virtude da pandemia da Covid-19. No País, são 14,69 milhões de famílias nessa s...