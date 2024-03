Economia Começa prazo para declarar Imposto de Renda; saiba se você é obrigado ou não Receita espera receber 43 milhões de declarações. Prazo para enviar a declaração vai até 31 de maio

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda vai de 15 de março a 31 de maio. Quem é obrigado a declarar e atrasa o envio paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. A prestação de contas, no entanto, não é uma obrigação de todo o brasileiro. Anualmente, a Receita Federal divulga as regras para que o contribuinte saiba ...