Economia Com volta dos voos em Araguaína, somente passageiros poderão entrar no terminal do aeroporto Operação da linha Araguaína/Brasília retornam neste domingo com medidas sanitárias e todos os passageiros terão temperatura corporal medida

Com a volta dos voos no Aeroporto Regional de Araguaína neste domingo, 12, a diretoria de operações do terminal determinou algumas medidas sanitárias e de segurança para o funcionamento. Uma das restrições é que somente será aceito o acesso ao terminal por passageiros e clientes em compra, com uso de máscaras. Esses passageiros, ao entrar no local, irão passar por um...