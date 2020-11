Economia Com variação positiva de 2,3%, TO tem o 6º melhor desempenho em empregabilidade no país, diz Governo De janeiro a setembro, 4.430 novos postos de trabalho no mercado formal

Com uma variação relativa de 2,33%, com o sexto melhor desempenho entre os estados, o Tocantins registrou 48.033 admissões contra 43.603 desligamentos ao longo de 2020. O número deixa o saldo positivo de 4.430 novos postos de trabalho no mercado formal, conforme a análise do Governo do Tocantins sob os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (...