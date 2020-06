Economia Com recurso de R$ 500 mil, Tocantins lança linha de crédito exclusiva para guias turísticos Linha oferta valores que podem ser creditados integralmente ou em parcelas na conta do cliente em até cinco vezes

Com o recurso de R$ 500 mil, o Governo do Estado lança uma linha de crédito exclusiva para guias turísticos do Tocantins. Essa linha será disponibilizada na modalidade capital de giro e os valores são oriundos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), gerenciados e supervisionados pelo Ministério do Turismo. Conforme a gestão estadual, aproximadamente 97 famílias tocant...