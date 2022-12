Economia Com recuo em outubro, vendas no varejo tocantinense apresentam queda de 0,9% neste ano, diz IBGE Dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgados na quinta-feira, 8

O volume de vendas do comércio varejista no país variou 0,4% na passagem de setembro para outubro, após crescer 1,2% em setembro, segundo dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados na quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Tocantins, o comércio varejista caiu (-0,9%) na comparação de setembro para outubro deste ...