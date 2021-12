Economia Com prorrogação de prazo, Refis 2021 atende por agendamento nas unidades do Resolve Palmas Contribuintes têm até o dia 29 de dezembro para negociar débitos com o município

Continuando com os descontos e negociações de dívidas com o município de Palmas, a Secretaria de Finanças da Capital prorrogou o Mutirão de Renegociação Fiscal (Refis 2021) para até 29 de dezembro. Agora o atendimento para a maioria dos débitos está sendo realizado nas unidades do Resolve Palmas, mediante agendamento. Os contribuintes também poderão fazer negociação ...