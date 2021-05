Economia Com promessa da vacinação de turistas, explodem buscas por voos para os EUA Pesquisa do buscador de viagens Kayak mostra que a procura por voos para Nova York aumentou 719% em relação ao mês passado

Com o aval para vacinação de turistas que chegam aos Estados Unidos, agências e buscadores de viagens no Brasil vêm registrando aumento expressivo no interesse pelo país. Levantamento do buscador de viagens Kayak mostra que a procura por voos para Nova York aumentou 719% em relação ao mês passado. Atualmente a cidade aparece em primeiro lugar nas buscas por destin...