Economia Com proibição de venda e uso do herbicida paraquat, Adapec inicia fiscalizações nesta terça Comércios e propriedades rurais tÊm até 30 dias para recolher herbicidas

A partir desta terça-feira, 22, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) intensificará as ações de fiscalizações de orientação no comércio e nas propriedades rurais sobre a suspensão da comercialização e uso do herbicida paraquat. A medida leva em consideração a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a proibição no Brasil da uti...