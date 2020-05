Economia Com pandemia, setor de serviços tem queda recorde de 6,9% em março Resultado é o pior da série histórica iniciada em 2011, superando até a taxa de -4,8% de maio de 2018, durante a greve dos caminhoneiros

Com o fechamento obrigatório de diversos estabelecimentos de serviços não essenciais a partir da segunda metade de março em decorrência das medidas de isolamento para conter o avanço do coronavírus, o volume de serviços prestados no mês teve queda recorde de 6,9% no mês na comparação com fevereiro. O resultado é o pior da série histórica da Pesquisa Mensal...