Economia Com mais de 800 petroleiros infectados com coronavírus, Petrobras pode enfrentar ação trabalhista Essenciais à continuidade do abastecimento de combustíveis no País, trabalhadores em plataformas e refinarias da estatal estão na linha de frente de exposição ao coronavírus

Essenciais à continuidade do abastecimento de combustíveis no País, trabalhadores em plataformas e refinarias da Petrobras estão na linha de frente de exposição ao coronavírus. Mais de 800 petroleiros próprios da empresa e terceirizados já foram contaminados, segundo o Ministério de Minas e Energia, que no seu cálculo utilizou informação repassada pela própria petroleira. Há a...