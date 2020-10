Economia Com mais de 1,5 mil inscritos, versão digital da Expoara cresce 74,83% no número de participantes Programação continua disponível no canal do YouTube do Sindicato Rural de Araguaína

Com mais de 1,5 mil inscritos, a Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara) 2020 - edição digital teve um aumento de 74,83% no número de participantes da edição do ano passado, quando o evento presencial reuniu 910 inscrições. O Sindicato Rural de Araguaína da Exposição informou que somente no primeiro dia houve 469 inscritos nas palestras. Conforme o Sindicato Rural,...