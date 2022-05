Economia Com inflação em alta, restaurantes mudam cardápio que levam carnes na receita Além do alimentício, outro setor que teve bastante impacto no mês de maio foi o de transporte, com atenção especial para o de combustível, o qual registrou alta de 2,05% nas refinarias

O aumento dos preços de bens e serviços, que implica no poder de compra da moeda, é conhecido como inflação, segundo definição do Banco Central. Essa alta é medida pelos índices de preços, especialmente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O banco apontou que na prévia de maio, esse índice registrou taxa de 0,59%. Mesmo sendo menor do que a do mês d...