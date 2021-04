Economia Com expectativa de vacinar 9 mi de bovídeos, campanha contra a febre aftosa começa neste sábado Período de imunização da 1ª etapa segue até 30 de maio e prazo para declaração segue até 10 de julho; esse é o último ano da obrigatoriedade da vacina

Com expectativa de vacinar cerca de 9 milhões de bovídeos até o final de maio, começa neste sábado, 1º, o período da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no Tocantins. Realizada anualmente a campanha imuniza nesta primeira etapa bovinos e bubalinos, independentemente da idade, que estão distribuídos em mais de 56 mil propriedades rurais do Estado. Nesta semana, o...