Economia Com expectativa de superar R$ 3 bilhões em vendas, Agrotins é lançada Em entrevista ao JTo o secretário da Agricultura Jaime Café fala sobre as novidades de infraestrutura e atrações da 24ª edição que irá ocorrer no Parque Agrotecnológico

Com expectativa de superar R$ 3 bilhões em vendas, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) foi lançada nesta terça-feira (16). A 24ª edição do evento será Parque Agrotecnológico, em Palmas. O tema será Bioeconomia Vida produzindo Vida. A Agrotins está marcada para acontecer de 14 a 18 de maio e contará com a presença representantes do set...