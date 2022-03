Economia Com expectativa de superar R$ 2 bilhões em movimentação financeira, Agrotins é lançada oficialmente Depois de dois anos ocorrendo de forma virtual, por conta da pandemia, evento será realizado de forma híbrida: presencial e virtualmente

Com o tema Integrar e Intensificar para Preservar, a 22ª Edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins - Agrotins 2022, ocorrerá entre os dias 10 e 14 de maio, no Parque Agrotecnológico do Estado do Tocantins, em Palmas. Promover o setor da agricultura, impulsionar mecanismos e tecnologia para produção sustentável, essas foram algumas pautas debatidas nesta q...