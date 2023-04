Redação Jornal do Tocantins

Com expectativa de receber mais de 6 mil pessoas, começa nesta quarta-feira, 12, a 7ª Feira Agrotecnológica da região sudeste, considerada a 2ª maior do Tocantins. O evento reunirá mais de 50 expositores voltados ao ramo do agronegócio.

De acordo com o Governo do Tocantins, a feira é considerada uma vitrine para a divulgação de inovações tecnológicas, conhecimentos, além da promoção dos atrativos turísticos e culturais do Tocantins.

O secretário do Turismo, Hercy Filho disse por meio da assessoria, que a Agrosudeste é um evento de suma importância para região sudeste, se consolidou como um evento voltado a diversos segmentos do agronegócio e também para divulgar e valorizar as riquezas dos atrativos turísticos e culturais da região das Serras Gerais.

O público é formado por fazendeiros, empresários, microempreendedores, autoridades governamentais e representantes do turismo e da cultura.

Ainda conforme o governo, a Secretaria de Turismo (Secult) levará para o evento a exposição de artesanato de diversas tipologias, a exemplo Capim-Dourado, cerâmica, palha, madeira, sementes e artesanato indígena, além de produtos da gastronomia tocantinense e apresentação cultural.

Programação Geral

Atividades permanentes:

– Feira de touros;

– Exposição de pequenos animais;

– Vitrine da pecuária;

– Exposições de máquinas e equipamentos agrícolas;

– Feira da agricultura familiar;

– Rádio indoor;

– Amostra do turismo regional;

– Apresentações culturais (canto e da dança);

– Capacitações e atendimento do SEBRAE-TO;

– Ciclos de palestras;

– Oficina de meliponicultura;

– Atendimento governamental pelas secretarias de estado.