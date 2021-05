Economia Com duas semanas para o prazo final, 56,3 mil tocantinenses ainda não enviaram a declaração do IR Até esta segunda, foram 118.603 declarações entregues das aproximadamente 175 mil esperadas pela Receita Federal

Com duas semanas para o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda 2021, 67,7% dos tocantinenses já enviaram a declaração à Receita Federal. O número corresponde a 118.603 declarações entregues das aproximadamente 175 mil esperadas pelo Governo Federal. O dado é da Secretaria da Receita Federal enviado ao Jornal do Tocantins nesta segunda-feira, 17. No Estado...