Economia Com dívida de R$ 68 mi, Grupo Recep aguarda decisão de juiz sobre plano de recuperação judicial Construtora de imóveis de luxo tem passivo fiscal é de R$ 31,7 milhões e dívida com credores é de R$ 36,3 milhões; plano de recuperação aprovado em abril está na Justiça em Palmas para homologação e prevê a criação da holding e detalha quitação dos débitos

Após 4 anos e seis meses da entrada do pedido de recuperação judicial do Grupo Recep, o plano para salvar a empresa só depende da aprovação da Vara de Precatórias Cíveis, Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Palmas para que seja homologado. Por meio da assessoria de imprensa, o advogado Murillo Lobo, que representa o Grupo, afirma que a homologação do pla...