O Tocantins teve a segunda maior alta do Produto Interno Bruto (PIB) entre os estados brasileiros em 2021, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado alcançou o valor estimado de R$ 51,7 bilhões, um crescimento de 9,2% em volume na comparação com 2020 quando obteve R$ 43,6 bilhões. Com esse resultado, o Tocantins perde apenas para o Rio Grande do Sul (RS) com 9,3%.

Ainda de acordo com o IBGE, no estado, a agropecuária, principalmente o cultivo de soja e a produção florestal, influenciou o resultado do PIB, pois apresentou incremento de 31,5%. A Construção também contribuiu com crescimento de 22,6%, segundo os dados.

A indústria teve alta de 8,1% e o volume dos serviços, 3,6%. Dentro da atividade econômica da indústria.

Considerando o início da série histórica, em 2002, o PIB do Estado apresentou variação acumulada de 138,7%. Tocantins registrou o maior destaque entre as 27 Unidades da Federação, com variação média de 4,7% a.a., seguido por Mato Grosso (4,5% a.a.), Roraima (4,2% a.a.), Piauí (3,5% a.a.) e Maranhão (3,4% a.a.).

A principal atividade que influenciou esse incremento na série histórica é a agropecuária, com destaque para o cultivo de soja. O setor de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, com a abertura de novas hidrelétricas no Estado, também contribuíram com o avanço econômico ao longo desses 21 anos, bem como o Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas.

Na manhã desta sexta-feira, o secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei Moura, esteve em reunião na sede da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan) para tratar sobre a divulgação do PIB.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), destacou, por meio da assessoria, sobre o crescimento do PIB tocantinense. “Ao ver os números positivos que refletem o crescimento do PIB do Tocantins, celebramos mais do que estatísticas. Esse crescimento é um retrato do trabalho árduo, da dedicação e do compromisso de todos nós, tocantinenses, em construir um futuro mais próspero”.

PIB per capita e cenário nacional

O PIB per capita do Tocantins, em 2021, foi de R$ 32.214,73, o que representou um aumento de 17,4% em relação a 2020 (R$ 27.448,43). Tocantins, em 12º, e Rondônia, em 13º, registraram as maiores posições entre os Estados da Região Norte, ambos com razão de PIB per capita equivalente a 0,8% do valor nacional em 2021.

Em 2021, o PIB do Brasil atingiu R$ 9 trilhões, com aumento de 4,8% em volume, após a queda observada em 2020, motivada sobretudo pelos efeitos da pandemia. Entre os três grupos de atividades, a Agropecuária ficou estável em volume (4,2% em 2020), enquanto a Indústria cresceu 5,0% (-3,0% em 2020) e os Serviços, 4,8% (-3,7% em 2020). Todas as 27 Unidades da Federação apresentaram crescimento em volume do PIB: o Rio Grande do Sul registrou a maior variação, 9,3%, seguido por Tocantins, 9,2%, e Roraima, 8,4%.

Os dados do IBGE foram coletados em parceria com a Secretaria Estadual de Planejamento e Orçamento (Seplan), na publicação Sistema de Contas Regionais (SCR) do Brasil.