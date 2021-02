Economia Com compromisso de ajuste fiscal, cúpula do Congresso e Guedes preveem auxílio a partir de março Presidente do Senado muda discurso e passa a defender liberação da assistência condicionada a cláusula de calamidade e corte de gastos

Após negociações com a equipe econômica, a cúpula do Congresso concordou em condicionar uma nova rodada do auxílio emergencial à aprovação de medidas de ajuste fiscal. Antes contrário a essa ideia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), mudou o tom do discurso e afirmou nesta sexta-feira (12) que a liberação da assistência será associada à votação da PEC...