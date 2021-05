Economia Com capacitação gratuita e online, programa para empreendedores de 17 a 29 anos tem 30 mil vagas Iniciativa visa apoiar jovens que precisam abrir um negócio para ter renda própria

Com o objetivo de capacitar jovens empreendedores, o Tocantins lançou o Programa Juventude Empreendedora com 30 mil vagas para jovens de 17 a 29 anos. O lançamento da iniciativa, que fará a capacitação de maneira gratuita e online, ocorreu nesta quarta-feira, 12, no Palácio do Araguaia, em Palmas. Esse projeto já teve um piloto implantado ainda em 2019, na épo...