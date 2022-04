Economia Com 2,4 mil empregos gerados por pequenos negócios, saldo de vaga do Tocantins é 100% dos MPE Estado ocupa 8º lugar no País e o 4º lugar entre os estados da região Norte

Com um saldo de 2,4 mil empregos, o Tocantins começou o ano com uma geração de empregos criados pelos pequenos negócios (MPE). Nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, 100% do saldo de empregos gerados são dessas empresas, sendo que no segundo mês o Estado ocupou o 8º lugar no País e o 4º lugar entre os estados da região Norte. Esses números são do Seb...