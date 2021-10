Economia Comércio tem acréscimo de 14% nas vendas no Dia das Crianças Levantamento mostrou que os lojistas de Palmas esperavam um aumento de 7%

Superando a expectativa da pesquisa de intenção de consumo, o Dia das Crianças teve uma alta nas vendas. De acordo com os dados do SPC Brasil, operada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL), as vendas tiveram um crescimento de 14,3% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Para o presidente da CDL Palmas, Silvan Portilho, a alta nas vendas...