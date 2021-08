O Dia dos Pais em Palmas, superou as expectativas das pesquisas de intenção de compras. De acordo com levantamento da SPC Brasil, operada pela CDL, na capital é possível identificar um aumento considerável nas vendas. O acréscimo é de 57,3% no volume total de vendas, em comparação ao mesmo período do ano passado. Vale lembrar que a projeção inicial seria de um aumento de 9 % em relação ao ano passado.

No ano passado, a data comemorativa foi atingida pelas consequências da pandemia da Covid-19. Em 2020, o Dia dos Pais veio acompanhado com o fechamento do comércio e um cenário marcado por incertezas.

O presidente da CDL Palmas, Silvan Portilho, pontua que o aquecimento nas vendas em 2021 mostra uma recuperação e que as empresas também se prepararam, montaram estoques, promoções e aproveitaram as redes sociais para explorarem seus produtos. “Nós já estávamos otimistas, acreditando em uma melhora, mas os números realmente surpreenderam. Esse relatório aponta que o consumidor já está mais confiante para fazer suas compras”, explica.