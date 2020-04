Após 30 dias dos decretos de funcionamento do comércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Palmas divulgou uma pesquisa que mostra uma queda de 49,3% na movimentação financeira das empresas da Capital. O resultado se repete durante o período da Páscoa, que se comprado com os anos anteriores, teve o pior índice da história da Capital. Os dados têm como base o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil.

Para a CDL essa situação é preocupante, e conforme o presidente Silvan Portilho, a atual crise é inédita e algo novo. “A CDL entende que é questão de saúde pública, entretanto, desde o início estamos reivindicando que haja um equilíbrio entre a saúde das empresas e a saúde pública”, diz.

Uma das preocupações da entidade é que, após esses 30 dias do Decreto Municipal nº 1859/2020, uma segunda onda de demissões atinja o comércio, já que muitas empresas tinham optado pelas férias coletivas e agora devem retornar. “Caso a empresa não volte a faturar, infelizmente a saída é diminuir ainda mais o quadro de trabalhadores”, comenta o presidente.

Páscoa

No que se refere a Páscoa 2020, a CDL Palmas aponta o pior número de vendas desde 2005, quando o comércio na data passou a ser monitorado na Capital. Se comparada com o ano passado, as vendas caíram 43,7%, que para a entidade é reflexo da crise causada pela pandemia da Covid-19.

Conforme a CDL, mesmo comparando com 20008, o pior ano em vendas para a Semana Santa já registrado na Capital, a Páscoa 2020 ainda apresenta queda. Mesmo com os supermercados funcionando, o número de vendas não conseguiu equilibrar a data.

Medidas

O Decreto nº 1859/2020 determinou o fechamento do comércio de Palmas por tempo indeterminado como medida de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, em março. A CDL com o intuito de ajudar os pequenos empresários vai doar kits contendo álcool em gel, máscaras e material publicitário informativo sobre a Covid-19.

O objetivo é dar suporte para aos empreendimentos estarem preparados para atender os clientes quando o comércio de Palmas voltar a funcionar. Os kits começarão a ser distribuídos nesta segunda-feira, 20.