Economia Comércio cresce 5,2% em julho e encosta em recorde de 2014 Foi o maior crescimento para o mês desde o início da pesquisa, em 2000

O comércio brasileiro manteve em julho o vigor registrado nos dois meses anteriores, fechando o mês com alta de 5,2% nas vendas, informou nesta quinta (10) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Foi o maior crescimento para o mês desde o início da pesquisa, em 2000. Com a alta, o indicador recupera não só as perdas da pandemia, mas se aproxima do rec...