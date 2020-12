Economia Comércio clandestino é fechado após apreensão de 129 kg de produtos impróprios e dono é preso O proprietário do estabelecimento ainda recebeu duas multas, que somadas têm valor de R$ 10 mil; foram encontrados queijos, bacon e presunto

Uma ação de combate ao comércio clandestino de produtos de origem animal apreendeu aproximadamente 129 kg de produtos impróprios para o consumo em um estabelecimento de Araguaína. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 9, em atuação da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) com o apoio da Polícia Civil. Conforme a Adapec, com a apreensão, o proprietário do comércio teve d...