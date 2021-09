Economia Colheita de soja nas planícies tropicais termina neste sábado Segundo a Adapec, as fiscalizações e o monitoramento da ferrugem asiática têm permitido ganhos fitossanitários significativos, de modo a controlar essa que é a principal praga que acomete a cultura

Encerra neste sábado, 25, o prazo para colheita de sementes de soja nas planícies tropicais que compreende os municípios de Lagoa da Confusão, Cristalândia, Pium, Formoso do Araguaia, Dueré e Santa Rita. A janela de plantio da oleaginosa iniciou no dia 20 de abril, e neste ano, foi aberta a possibilidade do produtor salvar sementes para uso próprio nas planícies tropicais, c...