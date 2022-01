Economia Coleta de dados do Censo Demográfico 2022 começa em 1º de agosto Recenseadores trabalharão de uniforme e seguirão protocolos sanitários

Com o orçamento do Censo Demográfico 2022 aprovado e sancionado na íntegra em R$ 2.292.957.087, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta terça-feira, 25, que a coleta da pesquisa terá início no dia 1º de agosto. Antes prevista para 1º de junho, a data precisou ser ajustada em decorrência da troca, em novembro d...