Economia Clientes da Energisa poderão pagar conta de luz via Pix Inicialmente a novidade estará disponível apenas para clientes selecionados. Nos próximos três meses, o pagamento via Pix será expandido até atingir os 8 milhões de clientes das distribuidoras da Energisa em 11 estados brasileiros

Os consumidores da energia elétrica do Tocantins poderão a partir de agora pagar suas contas de luz através do Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central (BC). A novidade vale para clientes das distribuidoras do grupo Energisa e foi desenvolvida em conjunto com o Banco do Brasil (BB) em 11 estados brasileiros. Conforme a Agência Brasil, o código QR (ve...