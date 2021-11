Economia Claro, Vivo e Tim vencem lotes nacionais de 5G com compromisso de levar internet a escolas públicas Os vencedores desses lotes terão de conectar escolas públicas no país. Essa obrigação foi resultado da pressão da Frente Parlamentar da Educação junto ao TCU (Tribunal de Contas da União)

Na etapa final do leilão de 5G, as operadoras Claro, Vivo e Tim arremataram lotes nacionais que carregam o compromisso de implementação de projetos de conectividade em escolas públicas. Tim, Algar Telecom e Fly Link levaram lotes regionais que possuem a mesma exigência. A segunda etapa do certame ocorre na manhã desta sexta-feira (5), na sede da Anatel (Agência Nacion...