A Citroën lança o Novo C3 YOU!, versão topo de linha, que estreia o motor Turbo 200 de até 130 cv em sua gama, acoplado ao câmbio automático CVT de sete marchas e três modos de condução. O modelo chega ao mercado com preço sugerido de R$ 95.990.

Com esse conjunto, conforme a marca, é o carro turbo e o automático mais barato do Brasil, bem como o modelo mais rápido de seu segmento. São necessários somente 8,4 segundos para que o C3 YOU! saia da imobilidade e alcance os 100 km/h.

O propulsor da Stellantis, fabricado em Betim (MG), é também o mais potente da categoria e reúne tecnologias exclusivas, com destaque para o controle de válvulas MultiAir III. Esta é a primeira vez que o Turbo 200 propulsiona um veículo tão leve.

O motor 1.0 turbo entrega potência de 125/130 cv e 20,4 kgfm, acoplado ao câmbio automático CVT com simulação de 7 marchas. Ele vai de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos com etanol e 8,5 segundos com gasolina.

Conforme o Inmetro, o Novo C3 YOU! faz 11 km/litro com gasolina e 7,8 km/litro com etanol na cidade. Na estrada, faz 12,8 km/litro com gasolina, com autonomia total superior a 600 km, e 8,8 km/litro quando abastecido com etanol.

O conhecido câmbio automático CVT de sete marchas também adota uma lógica de funcionamento exclusiva para o C3 YOU!, e inclui três modos de funcionamento: automático, que privilegia a eficiência; Sport, para quem busca ainda mais agilidade; e Manual, que possibilita a troca de marchas sequenciais por meio da alavanca, com indicador de troca no painel digital.

Para receber o novo motor Turbo 200, o C3 YOU! passou por mudanças no sistema de suspensão, com nova calibração de molas e amortecedores. O sistema de freios foi redimensionado, enquanto a direção assistida eletricamente recebeu uma nova calibração específica para esta versão.

Design e equipamentos

O Citroën C3 You! traz detalhes em azul ao redor dos faróis de neblina, nas colunas C e nos apliques laterais. As rodas de 15" recebem pintura preta e, na carroceria, a pintura bitom tem três tons principais, sempre com o teto em preto: Cinza Artense, Branco Banquise e Cinza Grafito. Por dentro, detalhes em azul em tapetes, bancos, painel e soleiras. Na traseira, o logotipo Turbo 200 revela a motorização.

A lista de itens de série inclui ar-condicionado, direção elétrica, sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio com seis alto-falantes e comandos no volante, retrovisores, vidros e portas com travas elétricas.

Traz também controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, porta-malas com abertura elétrica, câmera de ré, faróis de neblina e a chave canivete, que passou a ser item de série em toda a gama do C3 a partir da linha 2025.

O modelo ainda pode ser incrementado com diversos acessórios originais Mopar, desenvolvidos e homologados pela Citroën. Além dos itens que compõem a versão, o cliente pode personalizar seu carro com acessórios como carregador por indução, frisos laterais pintados, luz interna (ambient light) e outros itens para deixar o Novo C3 YOU! com a sua cara.