Economia Cidades do Jalapão recebem capacitação para agentes de turismo e implantação do selo "TO Seguro" Empreendedores de Mateiros, Ponte Alta e São Félix serão os primeiros a receber orientações voltadas ao atendimento de qualidade e prevenção à Covid-19

Para preparar os empreendimentos e profissionais do turismo, a Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) vai implantar o selo “TO Seguro”. A medida começará pela região turística Encantos do Jalapão, que desse ser a primeira a retornar os serviços, a depender da eficácia no atendimento aos protocolos de prevenção à Covid-19. Conforme divulg...