Economia Cidades de MG temem que crise energética esvazie mais Furnas O governo avalia editar uma medida provisória que vai priorizar o uso da água nas barragens das usinas para o setor elétrico; queixa é que medidas para conter racionamento podem inviabilizar a economia de dezenas de cidades

As medidas adotadas pelo governo federal contra o risco de racionamento de energia no Brasil podem ampliar a crise econômica que já afeta o maior balneário turístico de Minas Gerais, formado no entorno do lago da usina hidrelétrica de Furnas, uma das mais importantes para o abastecimento de energia do país. O governo avalia editar uma medida provisória que vai pr...