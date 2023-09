Economia Chuva fora de época preocupa comunidade do Jalapão para a colheita do capim dourado Moradores de Mumbuca consideram a situação chuvosa inesperada e temem que água estrague o capim. Naturatins vê chuva pontual

Para quem trabalha ou vive do Capim Dourado no Jalapão diferente dos anos anteriores em que as queimadas representavam a principal ameaça à principal matéria-prima do artesanato, este ano a situação é atípica: a vilã é a chuva que tem caído no Tocantins desde agosto. Considerada ‘fora de época’, a chuva que tem caído na região de Mateiros gera preocupação de um ...