Economia Cerca de 1,6 milhão voltam a procurar emprego com fim do isolamento, diz IBGE Para instituto, mercado de trabalho já dá sinais de recuperação após a crise

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) avalia que, com a reabertura da economia, cerca de 1,6 milhão de brasileiros voltaram às ruas em busca de emprego na segunda semana de agosto, em comparação com a semana anterior. Segundo o instituto, parte desse contingente encontrou ocupação, o que sugere retomada do emprego após o relaxamento das medida...