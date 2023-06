O IBGE divulgou nesta quarta-feira, 28, os primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022

A população do município de Palmas alcança 302.692 habitantes, segundo dados do Censo de 2022, e fica aquém da população preliminar divulgada no final do ano passado pelo IBGE, de 334.454 habitantes, e também da população estimada pelo instituto de 313 mil habitantes.

Mesmo assim, o dado representa um aumento de 32,57% em 13 anos, se comparado ao Censo 2010. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também aponta que Palmas tem uma densidade demográfica de 135,9 habitantes por km² e uma média de 2,84 moradores por residência.

Conforme os dados, a capital representou 0,6% da elevação em todo o Brasil, com 74.619 moradores a mais que no levantamento anterior.

De acordo com Paulo Ricardo Amaral, superintendente do IBGE no Tocantins, a capital é a maior cidade do estado e a que mais cresceu em termos absolutos, com aumento de quase 80 mil pessoas entre um Censo e outro. O superintendente aponta ainda o crescimento de Palmas acima do ritmo da média brasileira, e é a segunda capital que mais cresceu no país.

Paulo também comentou a diferença entre o dado oficial e a estimativa. “É bom destacar que isso não quer dizer que Palmas diminuiu ou perdeu população, apenas que a estimativa, que é baseada nas taxas de crescimento dos Censos anteriores, não foram alcançadas.”

Tocantins ultrapassa 1,5 milhão de habitantes

Conforme os dados, a população do estado atingiu a marca de 1.511.459 pessoas, com um aumento de 128.014 desde a última pesquisa realizada em 2010 pelo órgão. O número representa um aumento de 9,25% quando comparado ao Censo anterior.

Araguaína continua a segunda cidade mais populosa do estado. Conforme os dados, com 171.301 habitantes, com um aumento de 20.817 de habitantes.

Gurupi conta com 85.126 habitantes, 8.371 pessoas a mais que em 2010, quando foram contabilizados 76.755 no município do sul do estado. Na sequência, seguem Porto Nacional (64.418) e Paraíso do Tocantins (52.360). O somatório das cinco representa 44,7% da população de todo o estado.