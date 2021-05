Economia Cenário econômico se mantém equilibrado na pandemia, mas serviços são mais afetados com restrições Entidades e especialistas avaliam impactos da Covid-19 na economia palmense neste segundo aniversário da capital após o estrago do novo coronavírus

Completando 32 anos de fundação, a cidade de Palmas ultrapassa nesta quinta-feira, 20, seu segundo aniversário na pandemia da Covid-19. Mais ‘acostumada’ com a crise sanitária, a capital vem buscando alternativas para sobreviver e se adaptar, inclusive financeiramente, junto com seus moradores. Neste segundo aniversário na pandemia, o Jornal do Tocantins mostra o...